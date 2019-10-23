Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке госпереворота в стране

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что массовые протесты в стране связаны с попыткой государственного переворота правых сил, которые недовольны его переизбранием. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, боливийский лидер специально собрал конференцию, чтобы объявить народу и всему миру о происходящем в стране.

«Он [государственный переворот] был подготовлен правыми силами при международной поддержке», — заявил Моралес.

Протесты вспыхнули в нескольких городах Боливии в ночь на 22 октября после подсчета голосов на выборах президента.

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