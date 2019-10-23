Россия не видит шагов Украины по подготовке к «нормандской четверке»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит изменений в ситуации с подготовкой саммита «нормандской четверки» со стороны Киева, передает РИА «Новости».
«Мы не видим каких-либо изменений в той ситуации, которая способствовала бы подготовке саммита «нормандской четверки», — заявил Песков.
Он отметил, что по-прежнему существует противоречивое отношение Киева к «формуле Штайнмайера» по Донбассу.
Также, по словам Пескова, не выполняются договоренности и о разведении сил в районах населенных пунктов Золотом и Петровском.
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