Россия не видит шагов Украины по подготовке к «нормандской четверке»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит изменений в ситуации с подготовкой саммита «нормандской четверки» со стороны Киева, передает РИА «Новости».

«Мы не видим каких-либо изменений в той ситуации, которая способствовала бы подготовке саммита «нормандской четверки», — заявил Песков.

Он отметил, что по-прежнему существует противоречивое отношение Киева к «формуле Штайнмайера» по Донбассу.

Также, по словам Пескова, не выполняются договоренности и о разведении сил в районах населенных пунктов Золотом и Петровском.

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