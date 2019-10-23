Сенатор США назвал общение Путина и Эрдогана опасным партнерством

Американский сенатор Ричард Блюменталь заявил, что контакты лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана вызывают серьезное беспокойство, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что действия США в Сирии являются «отвратительным предательством».

Блюменталь добавил, что американский лидер Дональд Трамп отрекся от ответственности США в регионе, после чего инициативу «взял в свои руки Владимир Путин».

По его мнению, «опасное партнерство» Эрдогана и Путина ставит Вашингтон в еще более тревожную позицию.