Переговоры Путина и Эрдогана длятся более двух часов

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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Кремле, 8... Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Кремле, 8...
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Кремле, 8...
Alexei Nikolsky/Kremlin via Reuters

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи длятся уже более двух часов, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что встреча стартовала в 13:27 по московскому времени.

Также добавляется, что лидеры провели беседу тет-а-тет, без присутствия делегаций.

Предположительно, главной темой диалога Путина и Эрдогана является ситуация в Сирии.

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