Переговоры Путина и Эрдогана длятся более двух часов
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Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи длятся уже более двух часов, сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что встреча стартовала в 13:27 по московскому времени.
Также добавляется, что лидеры провели беседу тет-а-тет, без присутствия делегаций.
Предположительно, главной темой диалога Путина и Эрдогана является ситуация в Сирии.
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