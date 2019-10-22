Переговоры Путина и Эрдогана длятся более двух часов

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи длятся уже более двух часов, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что встреча стартовала в 13:27 по московскому времени.

Также добавляется, что лидеры провели беседу тет-а-тет, без присутствия делегаций.

Предположительно, главной темой диалога Путина и Эрдогана является ситуация в Сирии.

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