Сменился председатель СПЧ

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Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев назначен председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и станет советником президента. Об этом сообщается на сайте СПЧ в соответствующем указе о назначении.

Документ начнет действовать с 21 октября.

Фадеев назначен советником президента и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

На данный момент Валерию Фадееву 59 лет. Он работал в качестве секретаря ОП с июня 2017 года.

До этого эксперт оценил возможные перемены в руководстве Совета по правам человека.