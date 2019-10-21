Сменился председатель СПЧ
Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев назначен председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и станет советником президента. Об этом сообщается на сайте СПЧ в соответствующем указе о назначении.
Документ начнет действовать с 21 октября.
Фадеев назначен советником президента и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.
На данный момент Валерию Фадееву 59 лет. Он работал в качестве секретаря ОП с июня 2017 года.
До этого эксперт оценил возможные перемены в руководстве Совета по правам человека.