Джулиани заставлял администрацию Трампа предоставить визу украинскому бизнесмену

Бывший Мэр Нью-Йорка и личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани настаивал на том, чтобы Государственный департамент страны и Белый дом выдали визу украинскому предпринимателю Виктору Шокину, чье имя связано со скандалом по украинскому делу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источников, осведомленных с заявлением первого зампомощника госсекретаря Джорджа Кента, который дал ранее свои показания по американо-украинскому вопросу.

По словам Кента, Джулиани запросил визу для Шокина в январе 2019 года.

Ранее Джулиани сообщал CNN, что Шокин якобы хотел раскрыть «грязную» информацию, связанную с демократами.

Кент рассказал следователям конгресса США, что Государственный департамент не согласился предоставлять визу, после этого адвокат Трампа обратился к Белому дому, но и там ему отказали, ссылаясь на то, что Шокин может быть связан с коррупционной деятельностью.

После этого Джулиани провел видео-переговоры с украинским бизнесменом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава минэнерго США сделал признание о Трампе

— Джулиани получил касающиеся Байдена документы от адвокатов Фирташа

— «Чтобы Зеленский испугался»: какую роль сыграет Украина в выборах в США