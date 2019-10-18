Лукашенко рассказал о планах после президентства
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Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, чем планирует заниматься, когда уйдет с поста главы государства. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
По словам Лукашенко, он бы согласился стать ректором в каком-нибудь государственном вузе.
«Но сам же себя не назначишь перед уходом», — добавил Лукашенко.
Поэтому глава страны решил, что быть преподавателем ему по душе.
«Это то, что я воспринимаю», — заключил Лукашенко.
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