Лукашенко рассказал о планах после президентства

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, чем планирует заниматься, когда уйдет с поста главы государства. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

По словам Лукашенко, он бы согласился стать ректором в каком-нибудь государственном вузе.

«Но сам же себя не назначишь перед уходом», — добавил Лукашенко.

Поэтому глава страны решил, что быть преподавателем ему по душе.

«Это то, что я воспринимаю», — заключил Лукашенко.

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