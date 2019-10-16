Премьер Украины раскрыл причину похода на концерт националистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе брифинга объяснил, что посетил концерт, где выступала ультраправая группа «Сокира Перуна», из уважения украинским силовикам. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Гончарука, он пошел на концерт не из-за того, что является фанатом определенной группы. Он отметил, что мероприятие организовывали ветеранские объединения.

«Поэтому я с уважением к этим ветеранским организациям туда пошел», — заявил Гончарук.

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