ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал новый мониторинг лучших практик регионального управления, самых эффективных мер и проектов, инициированных главами субъектов страны, передает «Взгляд».

Мониторинг размещен на сайте ЭИСИ, в нем описаны наиболее интересные и эффективные меры и проекты, предложенные главами субъектов Российской Федерации. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

Среди пяти лучших практик оказались следующие проекты: «Цифровизация общественного транспорта» в Ленинградской области, «Система дополнительного образования детей» в республике Чувашия, «Новый подход к обслуживанию людей старшего поколения» республики Саха, сервис «Иду в детский сад» Кировской области и «Бесплатное обучение для предпенсионеров по стандартам Worldskills» Томской области.

В рамках реализации инициативы губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в регионе вступили в силу изменения в социальный кодекс, предусматривающие право льготного проезда для студентов, обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Санкт-Петербурга.

Льготный проезд предоставляют студентам в случае, если доход каждого члена семьи не превышает 40% среднего дохода по региону.

В ЭИСИ отметили, что эта практика направлена на дополнительную поддержку отдельных категорий граждан и введение льгот на транспортные услуги в зависимости от материального положения семей.

Система дополнительного персонифицированного образования детей в Чувашии, разработанная по поручению главы региона Михаила Игнатьева, предоставляет возможность бесплатного посещения кружков и секций детям республики.

Для получения такой возможности родителям детей необходимо зарегистрироваться в системе на портале «Навигатор дополнительного образования Чувашской Республики», сам сертификат действует до достижения ребенком 18 лет.

«Хороший пример адресного подхода к решению задачи, которая касается каждого ребенка. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей – это не только возможность бесплатного посещения кружков и 26 секций детьми Чувашии, но также и анализ спроса и предложения в области дополнительного образования. Это позволит усовершенствовать систему дополнительного образования и преодолеть имеющийся дисбаланс. В качестве рекомендаций стоит учесть важность разъяснительной работы с родителями и поэтапное обсуждение результатов с общественными организациями, экспертами в области образования и развития детей», – оценила проект политконсультант Алена Август.

Новый подход к обслуживанию людей старшего поколения в республике Саха направлен на внедрение ИТ-решений и сервисов для повышения качества социальных услуг для обслуживания населения и улучшения качества помощи на дому.

Сервис предлагает поиск людей, готовых посвятить свободное время сопровождению людей пожилого возраста в больницу, на прогулку, на лечебно-физкультурные занятия и т.д.

«Развитие волонтерства и социальных технологий для помощи пожилым людям – обязательный элемент развития в процессе перехода к информационному обществу. Поиск новых форм повышения качества жизни и социализации пенсионеров должен идти в постоянном режиме», – отметил руководитель Центра коммуникативных стратегий Зенов Илья.