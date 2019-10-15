Президент Эстонии пригласила Путина в гости

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправила приглашение президенту России Владимиру Путину, а также лидерам Финляндии и Венгрии на Всемирный конгресс финно-угорских народов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию главы Эстонии.

Конгресс пройдет в Тарту с 17 по 19 июня.

Как отметили в канцелярии, встречи помогут углублению добрососедских отношений и сотрудничеству в Балтийском регионе.

Устное приглашение Путину посетить Эстонию было передано 18 апреля во время визита Кальюлайд в Москву.