Президент Эстонии пригласила Путина в гости

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент России Владимир Путин во время встречи в Москве, 18... Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент России Владимир Путин во время встречи в Москве, 18...
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент России Владимир Путин во время встречи в Москве, 18...
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправила приглашение президенту России Владимиру Путину, а также лидерам Финляндии и Венгрии на Всемирный конгресс финно-угорских народов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию главы Эстонии.

Конгресс пройдет в Тарту с 17 по 19 июня.

Как отметили в канцелярии, встречи помогут углублению добрососедских отношений и сотрудничеству в Балтийском регионе.

Устное приглашение Путину посетить Эстонию было передано 18 апреля во время визита Кальюлайд в Москву.