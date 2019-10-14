Путину устроили пышный прием в Саудовской Аравии
Власти Саудовской Аравии устроили пышный прием президенту России Владимиру Путину, прибывшему в Эр-Рияд с государственным визитом, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Так, лимузин Aurus, на котором глава российского государства прибыл в дворец короля, сопровождала конная полиция на 16 лошадях.
Полицейские на лошадях везли флаги Российской Федерации и Королевства Саудовская Аравия.
В состав российской делегации в ходе визита входит, в частности, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Также Путина сопровождают министр энергетики Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Владимир Мединский и министр здравоохранения Вероника Скворцова.