Путину устроили пышный прием в Саудовской Аравии

Владимир Путин
РИА Новости

Власти Саудовской Аравии устроили пышный прием президенту России Владимиру Путину, прибывшему в Эр-Рияд с государственным визитом, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Так, лимузин Aurus, на котором глава российского государства прибыл в дворец короля, сопровождала конная полиция на 16 лошадях.

Полицейские на лошадях везли флаги Российской Федерации и Королевства Саудовская Аравия.

В состав российской делегации в ходе визита входит, в частности, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Также Путина сопровождают министр энергетики Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Владимир Мединский и министр здравоохранения Вероника Скворцова.