Путин: Россия ведет двусторонние отношения, а не дружит «против кого-то»

Владимир Путин
РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия развивает двусторонние отношения, но не создает союзы для борьбы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российская сторона «не дружит с кем-то против кого-то».

«Мы выстраиваем двусторонние отношения, основываясь на позитивных тенденциях в наших контактах, а не создаем союзы в борьбе с кем-то», — добавил Путин.

Также президент отметил, что с Саудовской Аравией и Арабскими Эмиратами у России сложились теплые и дружеские партнерские отношения.

Кроме того, Путин заявил о результативной работе по сирийскому урегулированию в рамках Турции, Ирана и России, добавив, что без Саудовской Аравии и ОЭА это было бы невозможно.