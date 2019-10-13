Путин: Россия ведет двусторонние отношения, а не дружит «против кого-то»

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия развивает двусторонние отношения, но не создает союзы для борьбы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российская сторона «не дружит с кем-то против кого-то».

«Мы выстраиваем двусторонние отношения, основываясь на позитивных тенденциях в наших контактах, а не создаем союзы в борьбе с кем-то», — добавил Путин.

Также президент отметил, что с Саудовской Аравией и Арабскими Эмиратами у России сложились теплые и дружеские партнерские отношения.

Кроме того, Путин заявил о результативной работе по сирийскому урегулированию в рамках Турции, Ирана и России, добавив, что без Саудовской Аравии и ОЭА это было бы невозможно.