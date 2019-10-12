МИД Латвии выступил против салюта в честь освобождения Риги в Москве

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Fabrizio Bensch/Reuters

МИД Латвии высказал негативное отношение к проведению в Москве салюта в честь 75-летия освобождения Риги совтскими войсками, передает РИА «Новости».

Ведомство заявило, что, несмотря на безусловное приветствие разгрома фашизма, для Латвии вхождение Красной Армии означало возобновление советской оккупации.

Планируемый в Москве салют в МИДе назвали «недружественным шагом».

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