МИД Латвии выступил против салюта в честь освобождения Риги в Москве
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МИД Латвии высказал негативное отношение к проведению в Москве салюта в честь 75-летия освобождения Риги совтскими войсками, передает РИА «Новости».
Ведомство заявило, что, несмотря на безусловное приветствие разгрома фашизма, для Латвии вхождение Красной Армии означало возобновление советской оккупации.
Планируемый в Москве салют в МИДе назвали «недружественным шагом».
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