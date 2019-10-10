После слов Зеленского импичмент нужно остановить, заявил Трамп

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Президент США Дональд Трамп рассказал о влияии слов украинского лидера Владимира Зеленского об их разговоре на проведение процедуры импичмента. Об этом он написал в своем твиттере.

Трамп отметил, что, по словам президента Украины, лидер США не оказывал на него влияние во время телефонных переговоров.

Американский лидер поделился мнением, что такое заявление украинской стороны должно стать поводом для окончания инициации импичмента, который он назвал «аферой демократов».

Кроме того, Трамп подчеркнул, что представители демократической партии и СМИ «повернуты» на идее его импичмента.

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