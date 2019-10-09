В МВД Германии сочли антисемитской атаку на синагогу

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Христианско-социального союза Хорст Зеехофер Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Христианско-социального союза Хорст Зеехофер
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Христианско-социального союза Хорст Зеехофер
Michael Kappeler/dpa/AP

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что стрельба в городе Галле является «антисемитской» атакой. Об этом он сказал СNN.

Он рассказал, что все данные указывают на то, что преступники руководствовались одним мотивом.

«Это антисемитская атака», — дополнил свое заявление Зеехофер.

Известно, что результате стрельбы в Галле погибли по меньшей мере два человека.

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