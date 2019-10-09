В МВД Германии сочли антисемитской атаку на синагогу
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Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что стрельба в городе Галле является «антисемитской» атакой. Об этом он сказал СNN.
Он рассказал, что все данные указывают на то, что преступники руководствовались одним мотивом.
«Это антисемитская атака», — дополнил свое заявление Зеехофер.
Известно, что результате стрельбы в Галле погибли по меньшей мере два человека.
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