В МВД Германии сочли антисемитской атаку на синагогу

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что стрельба в городе Галле является «антисемитской» атакой. Об этом он сказал СNN.

Он рассказал, что все данные указывают на то, что преступники руководствовались одним мотивом.

«Это антисемитская атака», — дополнил свое заявление Зеехофер.

Известно, что результате стрельбы в Галле погибли по меньшей мере два человека.

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