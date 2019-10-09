Песков сравнил с криминальным чтивом публикацию о дестабилизации Европы ГРУ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Илья Питалев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию NYT о о секретном спецподразделении ГРУ «по дестабилизации Европы», передает РИА «Новости».

По его словам, такие материалы похожи на криминальное чтивою

«Подобные публикации — это, скажем так, из разряда криминального чтива, pulp fiction — по-английски», — заявил ПЕсков.

Он подчеркнул, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений с Европой.

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