Песков сравнил с криминальным чтивом публикацию о дестабилизации Европы ГРУ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию NYT о о секретном спецподразделении ГРУ «по дестабилизации Европы», передает РИА «Новости».
По его словам, такие материалы похожи на криминальное чтивою
«Подобные публикации — это, скажем так, из разряда криминального чтива, pulp fiction — по-английски», — заявил ПЕсков.
Он подчеркнул, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений с Европой.
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