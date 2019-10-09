КНДР поддерживает российскую политику по защите суверенитета

Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ заявил, что руководство КНДР поддерживает политику российского президента Владимира Путина, которая направлена на защиту национальных интересов и суверенитета страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы полностью поддерживаем и разделяем политику Путина по защите суверенитета России», — сказал он.

Также председатель ВНС выразил уверенность, что Россия успешно справится со всеми внешними вызовами, которые препятствуют развитию страны.

Отмечается, Цой Рён Хэ сделал заявление на встрече с делегацией руководителей российских СМИ, которая находится в Пхеньяне.