КНДР поддерживает российскую политику по защите суверенитета
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Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ заявил, что руководство КНДР поддерживает политику российского президента Владимира Путина, которая направлена на защиту национальных интересов и суверенитета страны. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы полностью поддерживаем и разделяем политику Путина по защите суверенитета России», — сказал он.
Также председатель ВНС выразил уверенность, что Россия успешно справится со всеми внешними вызовами, которые препятствуют развитию страны.
Отмечается, Цой Рён Хэ сделал заявление на встрече с делегацией руководителей российских СМИ, которая находится в Пхеньяне.