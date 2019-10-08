Глава МИД Украины рассказал о трех сценариях развития ситуации в Донбассе

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко поделился своим видением дальнейшего развития ситуации в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, есть три возможных сценария развития событий.

Министр считает, что первым вариантом является попытка украинских властей договориться в рамках второго минского соглашения.

«Вторая тактика: тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат и пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас и никогда мы не сможем их вернуть», — рассказал о другом сценарии Пристайко.

По его словам, согласно третьему варианту, нужно оставить вопрос о возвращении «к этой части Украины» и никогда не поднимать его.

Пристайко также отметил, в данный сейчас президент Украины Владимир Зеленский и его команда пытаются продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе, которую начали его предшественники в Минске.

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