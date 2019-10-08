Глава МИД Украины рассказал о трех сценариях развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко поделился своим видением дальнейшего развития ситуации в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, есть три возможных сценария развития событий.
Министр считает, что первым вариантом является попытка украинских властей договориться в рамках второго минского соглашения.
«Вторая тактика: тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат и пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас и никогда мы не сможем их вернуть», — рассказал о другом сценарии Пристайко.
По его словам, согласно третьему варианту, нужно оставить вопрос о возвращении «к этой части Украины» и никогда не поднимать его.
Пристайко также отметил, в данный сейчас президент Украины Владимир Зеленский и его команда пытаются продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе, которую начали его предшественники в Минске.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Киеве сообщили о срыве разведения сил в Донбассе
— В Киеве допустили восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
— СМИ рассказали о сценариях проведения выборов в Донбассе