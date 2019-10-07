Медведев поздравил Путина с днем рождения по телефону
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил президента страны Владимира Путина по телефону с днем рождения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.
7 октября текущего года Путину исполняется 67 лет.
«Дмитрий Медведев пожелал главе государства здоровья и успехов в работе на благо России», — сказал Осипов.
Известно, что свой день рождения российский лидер решил отметить в сибирской тайге.
Ранее сообщалось, что раскрыто место отдыха Путина.