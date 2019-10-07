Медведев поздравил Путина с днем рождения по телефону

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил президента страны Владимира Путина по телефону с днем рождения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.

7 октября текущего года Путину исполняется 67 лет.

«Дмитрий Медведев пожелал главе государства здоровья и успехов в работе на благо России», — сказал Осипов.

Известно, что свой день рождения российский лидер решил отметить в сибирской тайге.

Ранее сообщалось, что раскрыто место отдыха Путина.