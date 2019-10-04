Рейтинг главного соперника Трампа в президентской гонке упал до минимума

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Рейтинг демократа и кандидата в президенты Соединенных Штатов Джо Байдена, который является главным оппонентом лидера США Дональда Трампа, упал почти до минимальной отметки. Об этом свидетельствуют данные социологических опросов, которые были подсчитаны Real Clear Politics.

Сообщается, что на начало октября Байдена поддерживает лишь 26,2% респондентов.

При этом в начале его кампании данный показатель достигал 30,3%. Наивысшая отметка была равна 41,4%.

Как отмечается, за последнюю неделю Байден потерял 4% голосов.