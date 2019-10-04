Киев планирует полную блокаду Донбасса, пишут СМИ

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Украинские власти могут устроить полную блокаду самопровозглашенных ДНР и ЛНР, если переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе сорвутся. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Согласно информации издания, Киев уже разрабатывает план на такой сценарий событий.

Как отмечается, украинские власти готовы выполнять Минские соглашения.

Однако при этом Киев рассматривают вариант «досрочного замораживания конфликта».

Как отмечается, все будет зависеть от того, изменится ли текущая ситуация в Донбассе в течение года.

В случае если этого не произойдет, украинские власти готовы существенно сократить поставки электроэнергии, воды и тепла. Не исключено также отключение подачи этих ресурсов. Кроме того, Киев готов к введению строгого контроля на границе.

Еще украинские власти рассматривают вариант с изоляцией Донбасса посредством строительства разделительной стены.

Ранее украинская делегация подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу, которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.