Украинские журналисты выступили за увольнение пресс-секретаря Зеленского

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Сообщество независимых журналистов Украины — «Инициатива 34» выступили за увольнение пресс-секретаря президента страны Владимира Зеленского Юлию Мендель из-за неэтичного поведения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что пресс-секретаря также обвинили в непрофессионализме и провокации искусственных конфликтов.

Кроме того, журналисты надеются на извинения перед их коллегой Сергеем Андрушко, которого не пустили к руководителю Офиса президента Андрея Богдана для интервью.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, где пресс-секретарь Зеленского толкает журналиста.