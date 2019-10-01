Украинские журналисты выступили за увольнение пресс-секретаря Зеленского
Сообщество независимых журналистов Украины — «Инициатива 34» выступили за увольнение пресс-секретаря президента страны Владимира Зеленского Юлию Мендель из-за неэтичного поведения. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что пресс-секретаря также обвинили в непрофессионализме и провокации искусственных конфликтов.
Кроме того, журналисты надеются на извинения перед их коллегой Сергеем Андрушко, которого не пустили к руководителю Офиса президента Андрея Богдана для интервью.
Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, где пресс-секретарь Зеленского толкает журналиста.