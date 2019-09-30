Путин приехал в Париж попрощаться с Жаком Шираком

Российский президент Владимир Путин приехал в Париж для того, чтобы проститься с экс-главой Франции Жаком Шираком, который скончался 26 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».

Известно, что в прощальном мероприятии 30 сентября примут участие порядка 30 глав государств. Официальная церемония в память о Шираке, на которой будут присутствовать лидер Франции Эммануэль Макрон, состоится в понедельник в церкви Сен-Сюльпис в Париже.

Жак Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет. Он был на посту президента Франции с 1995 по 2007 годы.

Ранее сообщалось, что лидера республиканской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен не пустили на прощание с Жаком Шираком.