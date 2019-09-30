Политолог отреагировал на статью Spiegel о недовольстве Германии Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в неловкой ситуации из-за слов во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом о том, что канцлер страны Ангела Меркель «мало делает» для помощи украинского государства. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на политолога, генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева.

По мнению специалиста, Берлин и Вашингтон по-разному относятся к украинскому государству. ФРГ нужна Украина без войны, Соединенные Штаты, напротив, хотят конфликта для того, чтобы Киев не подружился с Москвой.

«План предполагал политическое урегулирование на Востоке. А Киев на это никогда не пойдет», — напомнил Журавлев о плане Минских соглашений.

При этом он отметил, что немецкое государство заинтересована в осуществлении минских соглашений, в то время как президент Зеленский не в состоянии выполнить план.

Ранее сообщалось, что немецкие СМИ обвинили Зеленского в оскорблении правительства Меркель.