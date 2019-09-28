После выступления Лаврова на ГА ООН выстроилась очередь с ним пообщаться

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опубликовала фотографию, на которой видна очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.

По ее словам, очередь из желающих пообщаться с Лавровым доказывает, что к России не относятся как к изолированному государству.

«Обожаю наблюдать за «изоляцией России», — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров выступил на Генассамблее ООН. Значительная часть его выступления была посвящена современным вооружениям и отношениям РФ и США.