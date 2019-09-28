После выступления Лаврова на ГА ООН выстроилась очередь с ним пообщаться
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опубликовала фотографию, на которой видна очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
По ее словам, очередь из желающих пообщаться с Лавровым доказывает, что к России не относятся как к изолированному государству.
«Обожаю наблюдать за «изоляцией России», — написала Захарова.
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров выступил на Генассамблее ООН. Значительная часть его выступления была посвящена современным вооружениям и отношениям РФ и США.