CNN: Волкер уходит в отставку

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что это случилось после того, как его имя было упомянуто в опубликованной анонимной жалобе, в которой говорится о телефонных переговорах президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.

Во время беседы Трамп якобы оказывал давление на Зеленского относительно проведения расследования по делу в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

По данным CNN, данные об отставке Волкера подтвердили уже три источника.

Ранее сообщалось, что Волкер вызван на допрос в конгресс по «украинскому делу».