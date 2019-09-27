Трамп высказался о скандале вокруг его разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что скандал вокруг его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским может привести к тому, что американские лидеры вообще не смогут разговаривать с зарубежными коллегами.

Об этом Трамп написал в твиттере.

«Если даже этот идеальный телефонный разговор с президентом Украины не считается подобающим, то тогда по сути это будет означать, что будущим президентам США вообще нельзя будет разговаривать с иностранными лидерами», — заявил он.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко потребовал от офиса Владимира Зеленского обнародовать аудиозапись телефонного разговора с Дональдом Трампом.