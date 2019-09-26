Доносчик на Трампа заявил о встречах Джулиани с окружением Зеленского

Информатор, который пожаловался на телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил, что адвокат американского лидера Рудольф Джулиани проводил встречи с с людьми из окружения Зеленского. Об этом сообщает «Страна.ua», ссылаясь на текст жалобы осведомителя.

По сведениям информатора, Джулиани связывался с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом и исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

Однако осведомитель уточнил, что не владеет информацией о том, случилась ли между ними встреча или разговор.

Ранее автор жалобы на Дональда Трампа сообщил о встрече Джулиани с советником Зеленского Андреем Ермаком.