Доносчик на Трампа заявил о встречах Джулиани с окружением Зеленского
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Информатор, который пожаловался на телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил, что адвокат американского лидера Рудольф Джулиани проводил встречи с с людьми из окружения Зеленского. Об этом сообщает «Страна.ua», ссылаясь на текст жалобы осведомителя.
По сведениям информатора, Джулиани связывался с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом и исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.
Однако осведомитель уточнил, что не владеет информацией о том, случилась ли между ними встреча или разговор.
Ранее автор жалобы на Дональда Трампа сообщил о встрече Джулиани с советником Зеленского Андреем Ермаком.