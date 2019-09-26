В Крыму сообщили о готовности разместить у себя штаб-квартиру ООН

Руководитель региональной национально-культурной автономии греков в Крыму Иван Шонус заявил, что полуостров является наилучшим местом для размещения штаб-квартиры ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на данный момент Крым можно назвать «самой безопасной точкой на всей планете».

Шонус отмечает, что перенос штаб-квартиры ООН в Крым целесообразен.

Он считает, что такой шаг позволит избежать «таких грубых дипломатических ошибок, как отказ в визах представителям делегаций из других стран».

«Мы будем рады всех видеть в Крыму», — подчеркнул Шонус.

Ранее в МИД России предложили перенести международные мероприятия из США.