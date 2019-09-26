Зеленский назвал темы разговора с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что успел обсудить с главой российского МИДа Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Об этом информирует «Украинская правда».

По его словам, Лавров сам подошел к украинскому лидеру, когда они находились в очереди. Между ними состоялась беседа, которая имела деловой характер.

Зеленский заявил, что Лавров выявил желание познакомиться и выразил надежду на скорое прекращение внутриукраинского конфликта в Донбассе.

«Да, пожалуйста, наша сторона, мы делаем все, это наша страна, это наша земля. Если вы готовы, то давайте закончим войну? Отдадим нам наши территории, обменяем людей», — ответил президент Украины.

Они переговорили на приеме в честь глав делегаций, организованном от имени Дональда Трампа.