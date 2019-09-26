Зеленский удивился публикации своих слов после разговора с Трампом

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Президент Украины Владимир Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова американского президента Дональда Трампа после их разговора. Об этом сообщает CNN.

Зеленский отметил, что до последнего думал, что он его слова не обнародуют после телефонного разговора с Трампом.

По его словам, он предпочитает, когда его беседы с иностранными лидерами, остаются частными. Однако Зеленский добавил, что он не боится, если они станут публичными.

«Я открыт. Поэтому они опубликовали эту стенограмму. Пожалуйста, хоть [публикуйте] все разговоры», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Трамп согласился рассекретить и первый телефонный разговор с Зеленским.