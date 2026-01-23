Размер шрифта
Названа сумма, которую хотят предложить Украине за отказ от территорий

Corriere della Sera: Украине предложат $800 млрд в обмен на отказ от территорий
План, который будет обсуждаться в ходе трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, предусматривает отказ Киева от территорий в обмен на деньги и гарантии безопасности. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники.

По информации издания, во время этой встречи будет представлено четыре документа, которые, как предполагается, лягут в основу мирного договора. В частности, один из документов касается полного ухода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса. В качестве компенсации Украине хотят предложить программу финансовой поддержки в размере $800 млрд, говорится в публикации. Еще один документ касается гарантий безопасности с участием США и при поддержке Европы.

«По сути Зеленский должен отказаться от территорий за деньги и западную защиту», — отметили авторы материала.

Первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности состоится в Абу-Даби 23 января. Как сообщил помощник лидера РФ Юрий Ушаков, российская делегация для участия в этой встрече получила инструкции от президента Владимира Путина.

По мнению политолога, Андрея Кортунова, на этих переговорах могут быть затронуты важные вопросы военно-технического и экономического характера. Не исключено, что будет поднят вопрос отказа от нанесения ударов по энергетической инфраструктуре сторон, сказал эксперт.

Ранее посол рассказал, может ли наступить мир после встречи России, США и Украины.

