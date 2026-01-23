В Москве массовое ДТП парализовало дороги

В Москве на СВХ массовая автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На СВХ (в районе м. Выхино) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

По данным канала, движение транспорта в сторону области затруднено на три километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого проезд для машин перекрыли на Большом Каменном мосту по направлению в центр, на Кремлевской и на Москворецкой набережной. По данным канала, объехать перекрытый участок можно по Садовому кольцу. Кроме того, в Дептрансе водителям посоветовали сегодня не садится за руль и воспользоваться метро, а также заранее планировать свой маршрут.

Ранее на МКАД перекрыли движение.