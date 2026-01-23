В Петербурге силовики задержали подозреваемых в убийстве мужчины в ТЦ

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в убийстве мужчины в торговом центре. Об этом сообщает Главное следственного управление Следственного комитета России по городу в Telegram-канале.

«В настоящее время лица, причастные к совершению преступления, задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.

Расследование продолжается.

До этого сообщалось, что Следственный комитет России переквалифицировал на статью об убийстве дело о смерти посетителя в торговом центре «Сити Молл» в Санкт-Петербурге. Как уточнили в ведомстве, проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии (удушения). Вследствие этого действия подозреваемых квалифицированы как убийство, совершенное группой лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ).

Инцидент произошел на первом этаже торгового центра «Сити Молл». Охранники заподозрили молодого человека в краже и попытались уличить его в этом, однако юноша начал сопротивляться, после чего один из сотрудников охраны ударил его.

Ранее стали известны подробности о личности юноши, не пережившего конфликт с охраной ТЦ.