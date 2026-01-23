Размер шрифта
В России объяснили появление новых лиц в переговорах с США по Украине

Политолог Дудаков: США включают новые лица в переговоры ради связей с Россией
Александр Казаков/РИА Новости

Появление в переговорном процессе по Украине комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошуа Грюнбаума связано с развитием отношений России и Соединенных Штатов, при этом через него Америка может и далее проводить аудит денежной помощи Киеву. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Возможно, что через него Соединенные Штаты еще будут стараться проводить аудиты, расследования того, куда уходили украинские транши. Я бы такого тоже не исключал. В контексте переговоров с Россией, я думаю, что действительно он будет использовать свой опыт в финансовой сфере. Возможно, в рамках обсуждения каких-либо будущих экономических проектов, которые могут у нас образоваться с Соединенными Штатами», — отметил политолог.

По мнению Дудакова, в рамках разговора о совместных экономических проектах России и США речь может зайти о сотрудничестве в Арктике, а также о развитии кооперации в сфере добычи редкоземельных металлов.

Кроме того, собеседник напомнил и о специфике подхода президента США Дональда Трампа к дипломатии. Американский лидер не доверяет «карьерным дипломатам», считает эксперт, и в большей степени делает ставку на своих соратников и партнеров по бизнесу.

Джошуа Грюнбаум впервые присоединился к контактам с президентом России Владимиром Путиным в составе американской делегации в ночь на 23 января в рамках переговоров по Украине.

Путин встретился с американской делегацией вечером в четверг, 22 января. Нового участника консультаций на высоком уровне главе государства представил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Ранее в Кремле назвали важное условие урегулирования украинского конфликта.

