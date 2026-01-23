На тушение пензенской нефтебазы отправили два поезда

Мельниченко: с возгоранием на нефтебазе в Пензе борются два пожарных поезда

Пожар, вспыхнувший на нефтебазе в Пензе после утренней атаки БПЛА, локализуют более ста человек, используя около тридцати единиц техники, включая два пожарных поезда. Об этом сообщил губернатор области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«В борьбе с возгоранием задействованы более 100 человек с привлечением порядка 30 единиц техники, включая 2 пожарных поезда. На объекте развернута группа оперативного штаба. Самое главное, что никто не пострадал, не получил ранений», – сообщил глава региона после экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Пензенской области.

Утром 23 января на нефтебазе в Пензе вспыхнул пожар, вызванный падением фрагментов сбитого системой ПВО вражеского беспилотного летательного аппарата. По информации, предоставленной губернатором области, возгорание началось приблизительно в 4 часа утра по московскому времени. Предварительные данные указывают на отсутствие пострадавших в результате инцидента.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах в Пензе.