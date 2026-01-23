Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Мексике неизвестные похитили модель OnlyFans

Complex: в Мексике похитили модель OnlyFans
CartelWatchNet/X

В мексиканском городе Кульякан была похищена 20-летняя модель OnlyFans Николь Пардо Молина. Инцидент произошел днем возле торгового центра, пишет Complex.

На видеозаписях, попавшим к полицейским, видно, как к сиреневому Tesla Cybertruck, за рулем которого находилась Молина, подъехал белый автомобиль Toyota Corolla. Из машины вышли трое мужчин в масках, после чего силой вытащили женщину из машины.

Николь сопротивлялась и пыталась закрыть дверь автомобиля, однако после короткой борьбы двое мужчин усадили ее на заднее сиденье, после чего машина скрылись с места происшествия. Власти пока не сообщали официальных данных о состоянии похищенной или местонахождении.

По информации местных СМИ, Молина также владела ювелирным бизнесом и магазином головных уборов и одежды, расположенными в том же торговом центре, рядом с которым произошло похищение. Информации о задержанных или установленных подозреваемых на данный момент не поступало, добавили в полиции.

Ранее модель OnlyFans пропала в Таиланде.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27691825_rnd_2",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+