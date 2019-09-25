Берлин получил послание Путина по РСМД

Правительство ФРГ получило послание президента России Владимира Путина с предложением о введении моратория на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщает ТАСС со ссылкой на представителя германского кабмина.

Источник подтвердил информацию о получении письма и сказал, что Германия займется его анализом вместе с партнерами по НАТО и ЕС.

Также он уточнил, что по дошедшим до него сведениям, другие союзники и партнеры также получили аналогичное письмо.

Представитель добавил, что ФРГ со своими союзниками долгое время активно сетовали за полный отказ России от нарушающих договоренности боевых систем с целью сохранения ДРСМД.

Однако договор был расторгнут, в связи с чем теперь Германия планирует обсудить сложившуюся ситуацию со своими союзниками и сформировать тактику дальнейших действий. Отмечается, что она будет нацелена на сохранение мира и стабильности в будущем.

«При этом мы всегда открыты для диалога с Россией, если он сопровождается серьезными намерениями прояснить открытые вопросы и решить проблемы», - подытожил представитель.

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