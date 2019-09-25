Матвиенко переизбрана на пост спикера Совфеда в третий раз

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Валентина Матвиенко переизбрана на этот пост спикера Совета Федерации, передает РИА «Новости».

Матвиенко заняла этот пост в третий раз подряд.

Альтернативных кандидатур не выдвигалось.

Ранее сенаторы единогласно выдвинули ее на этот пост.