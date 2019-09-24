Услышавший разговор Трампа с Зеленским захотел выступить против президента

Глава комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф рассказал, что «разоблачитель» разговора американского президента Дональда Трамп и его украинского коллеги Владимира Зеленского хочет выступить с заявлением в комитете. Об этом сообщает CNN.

По словам Шиффа, источник, рассекретивший якобы разговор Трампа и Зеленского, хочет поговорить с комитетом по разведке.

«Мы на связи с его [источником] адвокатом и с нетерпением ждем показаний заявителя уже на этой неделе», — добавил Шифф.

Ранее сообщалось, что Трамп опубликует секретную запись разговора с Зеленским

Он отметил, что теперь каждый сможет убедиться, что его разговор с Зеленским был дружелюбным и он не оказывал никакого давления на главу Украины.