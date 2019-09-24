Суд признал незаконной приостановку работы парламента Борисом Джонсоном

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Верховный суд Великобритании постановил, что премьер-министр Борис Джонсон незаконно приостановил работу парламента, передает «Би-би-си».

Председатель суда назвала это решение«незаконным и бесполезным».

К такому решению пришли все одиннадцать судей, участвовавшие в рассмотрении дела.

Ранее Джонсон заявил, что не лгал королеве Елизавете II при просьбе о приостановке работы парламента и назвал ей ненастоящую причину для приостановки его работы.