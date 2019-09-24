Суд признал незаконной приостановку работы парламента Борисом Джонсоном
Верховный суд Великобритании постановил, что премьер-министр Борис Джонсон незаконно приостановил работу парламента, передает «Би-би-си».
Председатель суда назвала это решение«незаконным и бесполезным».
К такому решению пришли все одиннадцать судей, участвовавшие в рассмотрении дела.
Ранее Джонсон заявил, что не лгал королеве Елизавете II при просьбе о приостановке работы парламента и назвал ей ненастоящую причину для приостановки его работы.