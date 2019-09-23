Развертывание войск США в Польше оценили в Совфеде

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил подписанную президентом США Дональдом Трампом и его польским коллегой Анджеем Дудой декларацию, которая предусматривает расширение военного сотрудничества двух стран. Об этом сообщает RT.

Он заявил, что во главе интересов Трампа не стоит желание сохранить мир и спокойствие. По мнению Цекова, Дуда не оценивает ситуацию и последствия подписания документа в полной мере.

Кроме того, дипломат назвал Польшу «плацдармом США». Он также подчеркнул, что в современном мире главам государств необходимо «искать компромиссы, а не нагнетать гонку вооружений».

«Действия Соединённых Штатов приближают мир к конфронтации. И Польша стала их вассалом», — сказал Цеков.

Он также добавил, что будущее поколение США не оценит такую политику Трампа.

Ранее Трамп заявил о непричастности России к появлению военных США в Польше.