Стали известны все участники чемпионата мира по футболу от Европы

Определились все 16 участников чемпионата мира по футболу от Европы

Определились все европейские сборные, которые примут участие в чемпионате мира по футболу 2026 года.

31 марта и 1 апреля еще четыре европейские сборные гарантировали себе участие в финальной части ЧМ-2026 после финалов плей-офф европейского отборочного турнира. На мундиаль отправятся Швеция, Турция, Чехия, а также команда Боснии и Герцеговины.

До этого путевки на мировое первенство завоевали сборные Германии, Швейцарии, Шотландии, Франции, Испании, Португалии, Нидерландов, Австрии, Норвегии, Бельгии, Англии и Хорватии.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах призывают к бойкоту чемпионата мира по футболу в США.