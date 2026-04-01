Бомбардировщики B-2 США совершили очередной налет на Иран

Два американских стратегических бомбардировщика B-2A Spirit совершили очередной налет на цели в Иране. Об этом сообщает Military Air Tracking Alliance (MATA).

Отмечается, что бомбардировщики B-2A Spirit являются бортами в стратегической авиации США, которые способны доставлять к цели самые мощные в американском арсенале неядерные авиабомбы Massive Ordnance Penetrator массой более 13 тонн. Эти бомбы использовали ВВС США в июне 2025 года для поражения подземных иранских ядерных объектов.

По данным Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), тяжелые бомбардировщики B-2A Spirit c начала военной операции уже неоднократно использовались для нанесения мощных ударов по наиболее важным, находящимся в подземных укрытиях объектам Ирана.

В июне 2025 года группа американских стелс-бомбардировщиков B-2A Spirit вылетела с авиабазы Уайтмен ВВС США в штате Миссури и была направлена к острову Диего-Гарсия, стратегической военной базе США в Индийском океане. UK Defence Journal также отмечает, что летом прошлого года в регион были переброшены десятки американских самолетов, включая истребители, а также топливозаправщики и разведывательные платформы.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее был назван вариант того, каким образом Иран может победить США, даже проиграв бой.

 
В России опять захотели ввести шестидневную рабочую неделю. Как она может обрушить рынок труда?
