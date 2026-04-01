Муж экс-министра внутренней безопасности США оказался любителем переодевается в женщину

Daily Mail: экс-глава МВБ США Ноэм разбита новостью о своем муже-кроссдрессере
Экс-глава министерства внутренней безопасности США (МВБ) Кристи Ноэм опустошена информацией о том, что ее супруг Брайан переодевается в женскую одежду и общается с трансвеститами, сообщает газета Daily Mail.

Журналисты выяснили, что Брайан Ноэм, с которым Кристи состоит в браке более 30 лет, переодевается в женскую одежду и надевает накладную грудь, чтобы общаться в интернете с трансвеститами. Кроме того, утверждается, что он «платил артистам эротического жанра за непристойные разговоры». Сообщается, что когда корреспонденты британской газеты связались с мужчиной по телефону, он не стал отрицать эту информацию.

«Ноэм опустошена. Семья была застигнута врасплох, и они просят о соблюдении конфиденциальности и молитвах в этот момент», — приводит издание слова представителя Ноэм.

Кроме того, президент США Дональд Трамп в комментарии газете заявил, что был удивлен, узнав, что семья Ноэм не опровергла эту информацию.

«Они подтвердили это? Ух ты, мне очень жаль семью, если это так, это очень плохо», — подчеркнул Трамп.

До этого Трамп уволил Кристи Ноэм из-за служебного романа. Решающим моментом для отставки Ноэм с поста министра внутренней безопасности США стал ее ответ на вопрос об отношениях с советником Кори Левандовски. По словам источника в Белом доме, этот эпизод стал «последней каплей», поскольку ответ выглядел как фактическое признание связи с подчиненным. При этом на слушаниях присутствовал супруг Ноэм, Брайан.

Ранее Трамп отстранил министра внутренней безопасности США.

 
