Трамп заявил о непричастности России к появлению военных США в Польше
Президент США Дональд Трамп заявил, что расширение военного присутсвия в Польше не связано с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что глава Польши Анджей Дуда и Трамп подписали декларацию о расширении военного сотрудничества двух стран.
Американский лидер уточнил, что в Польшу будут перемещены не новые военные, а силы из других стран Европы.
Трамп также подчеркнул, что такое решение не связано с тем, что власти США видят угрозу со стороны России.
Ранее в Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России.