Трамп заявил о непричастности России к появлению военных США в Польше

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Президент США Дональд Трамп заявил, что расширение военного присутсвия в Польше не связано с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что глава Польши Анджей Дуда и Трамп подписали декларацию о расширении военного сотрудничества двух стран.

Американский лидер уточнил, что в Польшу будут перемещены не новые военные, а силы из других стран Европы.

Трамп также подчеркнул, что такое решение не связано с тем, что власти США видят угрозу со стороны России.

Ранее в Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России.