Американцы сомневаются в кандидатурах Трампа и Байдена на пост президента

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Опрос показал, что значительная часть избирателей негативно относится к американскому лидеру Дональду Трампу, но также сомневается в демократах. Об этом сообщает NBC News.

Как отмечается, электорат не уверен в наиболее прогрессивных политических предложениях демократов.

В связи с этим избиратели сомневаются, что кандидат на пост главы США от Демократической партии Джо Байден подходит на эту роль.

Так, согласно опросу, 46% американцев одобряют политику Трампа. В то же время, 69% избирателей заявили, что им не нравится лично американский лидер, еще 50% респондентов отметили свое отрицательное отношение к нему и его политической программе.

Кроме того, 49% избирателей не нравится кандидатура Трампа на пост президента в 2020 году, в то время как 33% американцев не одобряют Байдена.

В целом, избиратели сомневаются как в Трампе, так и в Байдене. Так, 36% избирателей отметили, что они потеряли в последние недели доверие к Байдену, столько же американцев стали менее уверенными в Трампе.