Депутат партии Зеленского отвергла европейские ценности для Украины

Депутат Рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что Украина должна сохранять свои традиционные ценности, а не копировать все подряд у Европы. Об этом сообщает «112.ua».

По ее словам, у Киева свой путь, поэтому Украину не следует сравнивать с другими странами. Она также подчеркнула, что в стране сохранились те ценности и традиции, которые Европа давно утратила.

«Я считают, что нам нужно учиться их децентрализации, судебной системе, правоохранительной реформе, но все подряд копировать — это не сработает», — сказала Верещук.

Ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила об усталости Европы от Украины.