Депутат партии Зеленского отвергла европейские ценности для Украины

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Агитационный плакат партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» на одной из улиц Львова... Агитационный плакат партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» на одной из улиц Львова...
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» на одной из улиц Львова...
РИА «Новости»

Депутат Рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что Украина должна сохранять свои традиционные ценности, а не копировать все подряд у Европы. Об этом сообщает «112.ua».

По ее словам, у Киева свой путь, поэтому Украину не следует сравнивать с другими странами. Она также подчеркнула, что в стране сохранились те ценности и традиции, которые Европа давно утратила.

«Я считают, что нам нужно учиться их децентрализации, судебной системе, правоохранительной реформе, но все подряд копировать — это не сработает», — сказала Верещук.

Ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила об усталости Европы от Украины.