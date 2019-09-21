Байден обвинил Трампа в нарушении этических принципов в разговоре с Зеленским

Кандидат на пост президента США Джо Байден призвал провести расследование в отношении американского лидера Дональда Трампа после его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает MSNBC.

Он заявил, что Трамп при общении с Зеленским нарушил самые базовые этические принципы, и призвал подумать, почему президент захотел запугать Зеленского.

Байден добавил, что Трамп знает, что проиграет на выборах, в связи с чем начинает злоупотреблять властью.

Ранее Баден попросил Трампа обнародовать стенограмму телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Предполагается, что Трамп мог нарушить закон, дав Зеленскому некое обещание, из-за которого разведывательные службы США подали официальную жалобу на американского лидера и доложили об этом Конгрессу.