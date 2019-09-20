Аксенов переизбран главой Крыма на 5 лет

Экс-глава Крыма Сергей Аксенов переизбран на эту должность сроком еще на пять лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

18 сентября все руководство городов и районов Крыма ушло в отставку.

10 сентября президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма нового созыва три кандидатуры на пост главы региона.

На прошедших выборах в крымский Госсовет большинство голосов набрала «Единая Россия». Она получила 60 мандатов из 75. ЛДПР досталось десять мест, КПРФ — пять.